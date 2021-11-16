日本實施最新入境規定，若有已完整接種日本認可的3種疫苗（BNT、AZ或莫德納），入境隔離期間可從10天縮短為3天，但卻不承認台灣的「小黃卡」接種證明，因此台灣民眾入境仍需隔離14天。對此，指揮官陳時中表示，主要是因台灣目前還是要居家檢疫14天，沒有雙方的互相認可的機會。此消息近來引發討論，網友納悶「日本不承認日本送的疫苗？」另有人酸說，「世界不只有日本」。

對於日本不承認台灣的「小黃卡」接種證明，陳時中日前解釋，最大的關鍵在於台灣還是要居家檢疫14天，沒有雙方的互相認可的機會，因此還在談，但我方會積極爭取；至於是否納入高端，陳時中說，現在還沒談到高端，重點是要談相互互惠的情況。

此消息在PTT論壇上引發討論，網友表示，「那日本幹嘛送台灣疫苗呢？」也有人說，出國應不是看「小黃卡」，而是要另外申請「黃皮書」證明。

另有網友在《中時新聞網》相關報導下方留言表示，「阿不是一直吹噓台日關係很好，好在哪啊？」「這是民進黨政客瞎搞，不必牽拖日本」、「嘿嘿嘿！全世界又不是只有日本！」也有人認為，只要關係到自己的利益，無論美國還是日本，都是以自己為先，對台灣友好什麼的，只不過是政治需要。