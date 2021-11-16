工研院新科院士名單出爐，聯發科(2454)執行長蔡力行為今年新科院士，針對全球晶片荒，蔡力行也提出最新看法，他直言，晶片需求大幅成長和疫情有關係，明年晶片緊缺問題依舊，恐需等到2023年新產能開出，才會有比較明朗化的解決。

全球晶圓半導體供給緊張，蔡力行認為，晶片供需的關係非常動態，市場變化是動態的，今年晶片需求大幅成長和疫情有關係，當下隨著疫情在歐美減緩，PC和手機出貨也緩和，但需求還是很強，預估晶片供應到明年還是很緊，2023年以後新的產能出來，屆時會比較明朗。

在晶片荒下，長短料也成為業界的考驗，蔡力行表示，短料對產業界是大問題，客戶要有足夠面板、IC，目前長短料問題還是很嚴重，至於聯發科，主要提供手機套片，總計主晶片等共有十多顆晶片，雖有短缺，但相對可解決。

工研院今日舉辦「第十屆工研院院士授證典禮」，聯發科執行長蔡力行為今年新科院士。