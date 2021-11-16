根據周一發布的美國證券申報文件，特斯拉執行長馬斯克又出售了9.3億美元的特斯拉股票，以支付行使股票選擇權所產生的預扣所得稅。

文件指出，周一馬斯克在行使選擇權，以每股6.24美元認購210萬股特斯拉股票之後，賣出了934091股股票。

周一特斯拉股價下跌1.94%，收在1013.39美元。馬斯克必須就行使認購權的價格和公平市場價格之間的價差繳納所得稅。

這是這位全球首富一周之內第二次行使其股票選擇權。上周一他在行使選擇權並認購近220萬股特斯拉股票後，出售934000股股票，以套現11億美元。

根據這份申報文件，這兩件與選擇權相關的售股案早在9月就已經設定好。該交易計畫允許企業內部人士設立預先規畫的股票交易。

而特斯拉的一份文件顯示，截至2020年底，馬斯克仍擁有購買2286萬股特斯拉股票的選擇權，而這些選擇權將於明年8月到期。

馬斯克6日在推特上發起一項調查，向其追蹤者詢問他應否出售10%的特斯拉持股以支付巨額稅金，並表示他會遵照投票結果。最後近6成參與者投下了贊成票。因擔心馬斯克拋售股票套現可能造成的衝擊，特斯拉股價在一周內跌掉15%，創下2020年3月以來最大單周跌幅。

馬斯克的交易計畫與其推特上的調查有無關係、有多大關係，目前尚不得而知。