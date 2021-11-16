72歲可以再找工作嗎？有機會！勞動部勞動力發展署中彰投分署幫助72歲魏先生重拾勝任30年的機台操作的技術，企業雇主也借助他的豐富經驗指導新進人員，有效發揮經驗傳承價值。

家住彰化永靖鄉的魏先生來到中彰投分署員林就業中心求職時表示，他已經72歲了，過去從事的工作性質主要是機台操作，但因是打零工的性質，收入不太穩定，因每月生活所需，很想再找到機台操作的相關工作。

因年事已高，面試多因體能不合而未獲錄用，就服員仍鍥而不捨為他找到一家工作環境跟工作內容都跟他過去工作性質相似的CNC廠，搭配獎助措施說服廠商進用。

業者除了為他調整適當的工作環境外，安排他協助指導新進人員操作機台，這份工作使魏先生得以延續過去的工作經驗，解除經濟困難，順利返回職場自今年3月就業迄今已8個月。

為促進中高齡者及高齡者續留職場發揮專長，政府自去年12月4日施行《中高齡者及高齡者就業促進法》，訂有失業中高齡者及高齡者就業促進等相關配套措施，企業若雇用65歲以上高齡者，補助金額提高到每人每月1萬5000元，最長發給12個月，最高補助18萬元。

勞動部勞動力發展署中彰投分署運用該資源幫助72歲的魏先生重拾他勝任30年的機台操作工72作，企業雇主也借助他的豐富經驗指導新進人員，有效發揮經驗傳承價值。

中彰投分署分署長林淑媛表示，勞動部去年12月4日新施行《中高齡者及高齡者就業促進法》，並同步發布《在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法》、《失業中高齡者及高齡者就業促進辦法》、《退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法》及《促進中高齡者及高齡者就業獎勵辦法》等相關子法，對中高齡及高齡者的就業保障更為完備。

在鼓勵企業僱用中高齡民眾上，除原有「僱用獎助措施」提供雇主聘僱失業滿30日以上年滿45歲至65歲中高齡者，提供每人每月最高1萬3000元獎助金外；若企業僱用對象是65歲以上高齡者，更加碼提供每人每月最高1萬5000元獎助金，期盼與友善企業共同為弱勢失業勞工打造友善的就業環境。