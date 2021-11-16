因應台金線往來旅客人數增多，華信航空規畫開闢高金新航線，11／18日由產、官、學者共同審議票價，將在交通部核准並公告30天後開始售票，預定明年1／27首航，加入台金線疏運行列。

立委陳玉珍關心金門鄉親和旅客往來需求，特別針對明年元旦、春節期間疏運高峰，邀請華信航空說明因應措施，做成3點結論：

立委陳玉珍關心金門鄉親和旅客往來需求，特別針對明年元旦、春節期間疏運高峰，邀請華信航空說明因應措施。（立委陳玉珍辦公室提供）

一：華信規畫開闢高雄-金門新航線，航線證書已獲民航局核發。11月18日由產、官、學者共同審議票價，並呈報交通部核准後，公告30天後即開始售票，希望能加入春運第1波訂位時程，預定2022年1月27日首航。飛航班次初期暫訂每日2架次，視市場情況機動增加班次或放大機型(180座A320)。

二、台中-金門航線主要採ATR派遣，考量淡季旅運需求較弱，安排ATR進廠執行年度維修，致使每日航班由4架次減為2架次，目前已規畫自1／17起恢復常態每日4架次派遣營運。

三、台北金門航線則因應疫緩旅運需求，11月逢周四、六、日增加早班機07：05分營運，擴大服務鄉親。集團母公司也於11／11-12／31日期間投入B738噴射機型機型(158人座、8席商務艙)，每日提供2架次營運。但因受限於疫情期間旅客需填具健康申明書及到站地停時間清消作業，尚無法密集增加班次派遣。

陳玉珍表示，疫情逐漸緩和下來，華信航空及時開闢新航線，擴大整體疏運量能，不但讓鄉親往來更加方便，也有助於金門觀光景氣的復甦。