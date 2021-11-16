南韓人氣女團TWICE12月將推出第九張日文單曲《Doughnut》，12日又發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=lt;3》，並以新曲《SCIENTIST》在節目上打歌，夢幻的粉紅舞台裝讓人耳目一新，台籍成員子瑜也難得大開深V，露出蠻腰和酥胸，讓粉絲暴動。

TWICE日前上音樂節目宣傳新曲，整體風格都走充滿粉紅泡泡的少女路線，子瑜更穿上粉色小可愛搭短版外套，再配上窄裙，露出她零贅肉的蠻腰和一雙修長美腿，短裙的貼身設計更凸顯出火辣身材曲線，甜美又不失性感，子瑜對著鏡頭微笑，更是電暈一票網友。

一系列在樓梯間拍攝的照片，子瑜還戴上了眼鏡，嘟起櫻桃小嘴，多了幾分俏皮可愛的氣息，儘管沒有開濾鏡和修圖，她的狀態依然好到發亮，引來不少網友狂讚：「真的美到OMG」、「美的不像話」、「完全就是人間天使」、「這臉蛋也太完美了吧！」

事實上，這次專輯TWICE不僅以甜美模樣登場，更突破以往，換上襯衫扮起知性冷豔的「實驗室研究員」，子瑜當時的造型也掀起熱議，不僅如此，先前TWICE出道滿6周年，子瑜還特別重現了她在運動會上的射箭造型，讓粉絲一秒陷入瘋狂。