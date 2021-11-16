新竹市政府16日舉行民富國小通學步道開工儀式，打造安全寬敞連續性綠廊道。（陳育賢攝）

今年滿106歲的民富國小，學生總人數達2675人，為全市國小之冠，因位處西大路、經國路等交通要道，上下課人車分流困難重重，為改善周邊步行環境，市府投入1932萬元改善通學步道，退縮校牆增加通行空間，打造安全寬敞連續性綠廊道。

今天代表市長林智堅主持通學步道開工典禮的副市長沈慧虹表示，感謝民富國小退縮校牆，退一步路讓社區居民、孩童有更安全的路可以走，市府也全力打造無障礙空間，讓阿公、阿嬤放心牽著孫上學，另也會監督工程如期如質，帶給學童與周邊住民安全舒適的綠色廊道。

民富國小校長胡如茵表示，西大路與民富街沿途有包括藍花楹等超過20種綠植栽，可說是「植物百寶箱」，成為西大路最美風景，期待打開圍牆後，將植栽之森與居民共享。

教育處代理處長沈靜濤指出，市府近年已投入3.72億元推動步行城市，其中2.4億推動17處通學步道工程，民富國小通學步道老舊破碎，校園周邊植栽根部隆起、電箱等公共設施占用步道空間、無障礙步道出入口狹窄，另經國路天橋轉角空間狹隘與動線衝突，影響學童通學安全，上放學時段家長人車流量大，必須出動大量交通導護老師及志工來守護孩童安全。

市府因此自2019年起規畫此處的通學步道改善計畫，爭取營建署補助，共投入1932萬元，改造總長836公尺通學步道，包含西大路、經國路、縫補民富街與民富街178巷人行道斷點，藉由退縮校牆增加通行空間、調整人行道高低差、建立無障礙空間、鋪面品質綠帶景觀、創造接送區「幸福街角」休憩空間。

此外，校牆改為穿透式圍籬，讓樹木有更寬闊的生長環境，也讓學童與社區居民共同感受校園內多元樹種之美，創造安全寬敞的綠廊道，工程預計明年10月底前完工。

教育處同時指出，除此次開工的民富國小通學步道，全市已完工的有11處，正在施工中的另有3處，包含三民國中小、頂埔國小、新竹國小，規畫設計中的則有關東國小、西門國小等2處。