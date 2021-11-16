蘇寧易購在11月16日早間在官方微博發出聲明，強調近日網路流傳「蘇寧易購十二月底宣佈破產」等說法屬於謠言，公司經營一切正常。但卻被陸媒報導，近期蘇寧出現大量關於公司「理財」到期無法兌付的投訴，涉及人員多為蘇寧員工及前員工，單個案例涉及金額從幾萬元（人民幣，下同）到上百萬元不等。公司也在內部發出通知，擬單方面採取延本付息的方式，本金兌付時點最晚推遲到2022年11月30日。

據《中國基金報》聯繫部分逾期受害人，了解到2020年10月蘇寧集團通過「蘇寧金融APP」向全體內部員工發行「蘇享18號」、「蘇享20號」等非標類產品，承諾年化固定收益7.5％，並在APP上和投資者簽署《應收帳款轉讓合同》等電子合約協定。但直到今年10月該系列私募債券到期後，蘇寧集團未按合約承兌，最長逾期時間已超過1個月。

而從11月13日開始，關於蘇寧易購將破產的消息就在各大微信群流傳。流傳的截圖出現「十二月宣佈破產基本板上釘釘的事了內部消息」、「蘇寧可能徹底欠錢不還」、「蘇寧真的要倒閉了，老媽要失業了」等說法。

這導致11月16日上午，蘇寧易購官方微博發佈闢謠聲明，「蘇寧易購十二月底宣佈破產」為謠言，公司經營一切正常。蘇寧易購已向公安機關報案，對造謠者將依法追究法律責任。