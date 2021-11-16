不想錯過難得一見的月偏食，但又煩惱不知該在哪裡、什麼時間點觀測嗎？台南市南瀛天文館19日17時30分將於YouTube頻道線上直播，讓民眾不用出門也能在家安心欣賞這難得一見的天文奇觀。

2021年最後1次月偏食19日登場。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館表示，2021年最後1次月偏食19日登場，在台灣可見為「月出帶食」，由於發生時間為當日14時，月球尚未東升，所以「半影食始」、15時18分的「初虧」，甚至連17時03分的「食甚」也無法一窺其面貌。

不過天文迷也無須灰心，17時12分月球東升，可以觀測紅色月球開始脫離地球本影區、東側逐漸轉回灰白色的過程，18時48分復圓，月球完全脫離地球本影區，偏食結束；20時03分「半影食終」，此次月食全部結束，全程歷時1時26分，整個過程用肉眼即可看到。

南瀛天文館為服務民眾，19日晚間17時30分至19時將於YouTube頻道進行線上直播，透過專業解說員與觀看直播的觀眾朋友互動，來了解月食成因及趣味天文科普知識，歡迎對天文有興趣的朋友們鎖定南瀛天文館FB粉絲專頁，獲得直播的第一手消息。