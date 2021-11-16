對於半導體近年短缺問題，聯發科執行長蔡力行指出，晶片供需關係非常動態，晶片需求大幅成長和近年covid19疫情有部份關係，隨著疫情在歐美減緩，PC和手機需求會緩和，但需求還是很強，預估晶片供應到明年還是很緊，到2023年以後新的產能大幅開出來，屆時變化會比較清楚。

對於近年業界長短料問題，蔡力行指出，聯發科提供客戶的手機套片有十來顆，除了主晶片外還有其他晶片，這半年、一年做得還不錯，雖然有面臨一些短缺，但相對可以解決，不過短缺對產業是個大問題，就算聯發科套片夠，客戶也要有足夠面板、其他IC等。

蔡力行指出，聯發科往先進製程方向不變，是競爭的必要性，聯發科和台積電有緊密合作，五奈米產品已在產量，下一個就是三奈米，先進封裝也會作。

至於如何看待元宇宙商機，蔡力行說，元宇宙是一個熱門題目，有那麼多人要進去，一定要有一個載具和雲端溝通，聯發科在載具的項目是完備無缺的，不論從計算能力或顯示能力來看，傳輸能力如5G或Wi-Fi，以上能力不光是具備，而且還是領先，但元宇宙需要很強大運算力，低耗能及低延遲，對一家公司是很大的挑戰，不是一簇可及的，但如果世界上有任何一家公司是對元宇宙準備好的，聯發科一定是其中一家。