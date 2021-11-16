2021年疫情衝擊之下，許多職業被影響。當疫後經濟和徵才市場已呈V型反彈，年終獎金和調薪幅度跟得上嗎？104發布景氣調薪大調查指出，2021整體年終：93.8％的企業預期有年終，平均1.1個月，與2017年、2019年同為8年來最低，與2020年相比少0.05個月、約減一天半工資。

若以產業類別來看，金融業1.84個月奪冠，11年連10霸，其次是半導體1.57個月、營建業1.23個月。受疫情影響，住宿餐飲業「雙慘」！沒年終的比例最高、年終獎金最低0.5個月。

而2022年軍公教調薪幅度4％、高於2018年軍公教調薪3％，104人資學院資深副總經理花梓馨分析，疫情餘波甩尾，民間調薪相對保守展望。明年39.3％的企業預期調薪3.1％創8年來次低。平均每月調薪1302元，比2021年少126元。

以產業來看，由軟體網路業預期調薪3.6％，連續五年居冠。半導體受惠全球景氣復甦以及晶片荒，金融業因股市續創史高產業前景看好，半導體和金融預期明年調薪幅度3.6％，追平軟體網路業，並列第一。且預期會調薪的企業比例，半導體業有56.5％、金融業有51.7％，已經超越軟體網路業的44.8％。薪資展望同樣呈現「電金資通續強，住宿餐飲較弱」的態勢。

至於想要透過跳槽或是換工作來為自己加薪的，2022年轉職有機會嗎？2022年47.7％的企業將新增職缺，平均員額新增10％。產業前三傑，67.1％的半導體業將新增職缺、員額新增12％，61.1％的電腦及消費性電子製造業將新增職缺、員額新增10％，58.8％的軟體網路業將新增職缺、員額新增15％。