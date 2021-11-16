為防範我國農業工作者工作危害，勞動部勞動及職業安全衛生研究所透過職業衛生技術，設計二組農業中高齡者就業輔具 「慢採採收套裝組」及「慢採防曬套裝組」。

本項研發展品20日上午9點假屏東縣政府舉辦「春風吉地保平安-農耕勞作萬事興-最新農業輔具發表會及職業安全衛生特展」，進行第一次對外公開發表，現場並由勞動部阿春部長、潘孟安縣長、農委會陳添壽副主委及行政院南部聯合服務中心陳文亮副執行長親自穿戴示範走秀，彰顯中央機關之間跨部會資源整合的力量，並與地方政府合作，將研發成果真正落實在農業勞工身上，大家攜手共創農業勞工職場桃花源。

勞動部表示，考量農業工作危害之防護，產品設計重點包含(1)透氣防曬材質；(2)採收袋考量分散負重的受力位置；(3)透過減壓服裝及配件，降低工作危害；(4)減緩背部負重的輔具，並將農業勞工的經濟負擔價格，列入研究時之重點考量。

勞動部進一步說明，「慢採採收套裝組」分兩部分，第一部分為「採收背帶」，包含(1)以進行瓜果類農作物採收之農民為設計族群；(2)背部及肩部增加有氣墊減壓海綿，並設計簍空造型，背負較為透氣不悶熱；(3)加強有氣墊海綿，達到保護腰、肩、背的作用；(4)依照使用者的身形，調節肩帶至腰的長度、胸前及腰部的寬鬆度；(5)腰部外側可與採收袋結合，降低單肩負重造成的職業傷害；(6)搬運時穿著背帶，可保護腰部及輔助調整成正確姿勢；(7)部分材料，選用吸濕排汗與抗菌材質，透氣性佳，能降低細菌殘留。第二部分為「採收袋」，包含(1)將農作物、泡泡紙、採收剪刀分開放置，避免被剪刀刺傷；(2)採收袋上ㄇ字型扣件設計，可與採收背帶結合，採收袋內側附有大腿氣墊帶，減輕負擔；(3)採收袋掛於臀部上方兩側以平均分擔重量。

勞動部另指出，「慢採防曬套裝組」分兩部分，第一部分為「遮陽帽」，包含(1)帽子與口罩結合，避免農民曬傷及隱翅蟲掉落；(2)選用吸濕排汗抗紫外線的機能布料，防護及散熱效果最佳；(3)口罩及帽沿軟鐵絲設計，使口腔及臉部周圍穿戴舒適透氣；(4)帽子與口罩採壓扣設計，可依使用者個人需求做調整與拆卸；(5)帽子外層選用鋁箔材質，能有效阻隔紅外線。

第二部分為「防曬衣」，包含(1)選用平織與針織的透氣防曬機能布，帶出時尚配色，並可有效防蟲、防曬、抗紅外線；(2)上衣的上半部內層為網布設計，外層類似半斗篷設計，腋下下方兩側固定，讓穿著更加涼爽透氣；(3)衣服下襬可依使用者身型調整鬆緊；(4)袖口處使用彈性鬆緊帶，方便好穿脫；(5)衣服兩側及手臂附有拉鍊口袋，方便攜帶個人貴重用品；(6)外層布環扣件設計，可掛設精油瓶或驅蚊片達驅蚊效果。

勞動部勞安所最後補充，「慢採防曬套裝組」近期以技術移轉授權生產，每組定價以不超過1000元為原則。輔具產品設計概念及資料，可參考勞安所研究報告ILOSH109-M313「中高齡及高齡者職務再設計輔具資源認知分析研究」。