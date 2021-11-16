台股今日開高，在第三代半導體族群及航空股的華航(2610)、長榮航(2618)盤中一度飛抵漲停之下，盤中來到17708.1點，創近4個月來高點，市場資金充沛，題材輪動快速，終場加權股價指數收在17693.13點，上漲58.66點，成交值為3780.57億元；櫃買指數收在222.09點，上漲0.90點，成交值為1332.35億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日維持高檔震盪整理，量能有緩增的現象，多頭攻勢仍在。目前市場觀望今日拜習會後續的影響，預期台股將維持震盪整理。第3季季報全數出爐後，預期明年低軌衛星相關概念股以及拜登基建材的原物料族群仍將有表現的空間。

目前上市櫃公司季報已公布完畢，簡伯儀說，目前疫情趨緩，多頭資金往航運、航空客運靠攏，華航、長榮航今日爆出鉅量成交，依現階段來看，台股處於高檔震盪，多空應以5日均線為分界，跌破5日均線應出場。

盤面上，股王矽力-KY(6415)營運持續暢旺，今日盤中再改寫新天價5400元，收盤亦創新高達5325元。股后信驊(5274)獲外資看好雲端實力，喊價至3400元、給予加碼評等今日股價突破3千關、最高達3210元漲停，終場收3185元。權王台積電(2330)昨獲外資擴大買超，今日開盤即收復5日線，盤中最高達612元、收610元，提供穩盤力量。聯發科(2454)獲亞系、美系正向看待，最高喊價1388元，盤初壓低稍事整理後，盤中翻紅、收高在1035元。中鋼12月內銷盤價受大陸寶鋼、越南河靜鋼產品跌價衝擊，每公噸平均降幅1.65％，為近17個月來首度降價，今日中鋼(2002)續跌逾1.49%，大成鋼(2027)、燁輝(2023)、中鴻(2014)、海光(2038)、彰源(2030)、威致(2028)等日前漲多個股也紛紛順勢回調，拖累鋼鐵類股成為今日空頭箭靶；航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)爆大量但未能鎖住漲停，收盤漲幅約2~4%不等。

由籌碼面來看，外資在現貨市場持續買超，在期貨市場則減碼空單1000多口，目前整體淨空單口數約1.5萬口。明日為期貨、選擇月結算日。由技術面觀察，加權指數KD指標高檔鈍化，有利多頭進攻，但已漸漸來至波段修正的起跌點，需提防短線震盪加劇。