印尼政府16日表示，由於減少傳統燃料使用是國際間的共識，因此印尼2022年預估用在發電等能量用途的動力煤，可能僅年增3.1%。

印尼國家公共設施單位預估，2022年將使用1.19億噸煤炭，稍多於2021年的1.15億噸。在中國大陸和其它依賴煤炭的發展中國家支持下，印度在12日於英國舉行的聯合國氣候峰會COP26閉幕時，將煤炭使用改成慢慢少用，而不是慢慢不用。

印尼國家公設部門指出，2022年煤炭需求量大概為6843萬噸，民營電廠預估需要5076萬噸。印尼中央政府煤炭需求可望在2022年減少，但民間的需求將反向增加。

印尼官方資料顯示，當地煤炭產量以及出口量，在2021年前10個月有增加趨勢。經統計，上述期間產量增加9.4%至5.12億噸，高於2020年同期的4.67億噸。出口量也從2020年的2.68億噸，增加36.6%至2021年的3.67億噸。

全球第8大溫室氣體排放國的印尼，計畫到2056年時慢慢不再使用煤炭發電，希望2060年能實現淨零碳排放。

不過現實面來說，印尼政府在4月時，曾增加2021年煤炭產量，也讓世界懷疑印尼的環保承諾。於冬季燃料需求增加，印尼上周也將煤炭價格設定為每噸215.01美元的歷史天價。