裕隆(2201)今日舉行法說會，對今年台灣車市表現相對保守，預計全年整體車市規模為43~44萬台，比去年的44.4萬台下滑。裕隆將是與鴻海合資的鴻華首個客戶，預計後年有電動車首款新車上市。此外，新店裕隆城商業區開發進度略受疫情影響，預估開幕延期一季至2023年第一季開幕。

裕隆表示，2021年1~10月台灣汽車市場總銷量35.7萬台，年增0.7%，第三季成長力度較前二季趨緩，主因車用晶片缺貨及物流貨運等因素影響新車銷售。至於後續需觀察零部件供應狀況、貨運塞港等不確定因素。今年保守預估台灣總車市規模為43~44萬台，比去年的44.4萬台下滑。看明年變數仍多。

裕隆副總李建輝表示，今年台灣車市預計在43-44萬台之間，最重要因素是晶片跟物流供應問題，另外變數包括大陸限電政策影響供應商生產，對整車生產銷售產生變數。

在新店裕隆城商業區開發進度方面，目前已完成地面層鋼構及外牆帷幕工程，現正進行裝修、電(扶)梯安裝、機電、景觀等工程。受疫情影響，預計明年第一季取得建照，於2023年第一季商場開幕。在住宅區部分，尚未有定案。公司指出，住宅區案目前還在規劃跟評估中，要看景氣活絡度跟房市反應，目前仍在內部評估討論中。

電動車發展部分，Model C應該是第一款產品，2023年會推出。裕隆集團裕電能源負責充電樁業務。目前有近2200個充電樁，未來要看車輛持有量、車主需求來做決定。

三款由台灣自主研發的全新電動車於10月中鴻海科技日正式亮相，首度發表三款電動車款為：Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士，展現裕隆集團與鴻海集團合資成立的鴻華先進公司一年來以模組化開放平台自主研發整車成果。

此外，裕隆布局物流車整合製造，預估明年第一季開始出貨。

裕隆2021年策略夥伴Adiva共同合作開發並委託製造i-Cargo電動物流車，具高機動性、高載重、可抽換電池、最後一哩路遞送等元素。未來主要為外銷市場需求，包含：歐洲、日本、新加坡等。

裕隆前三季合併營收577.59億元、年減1.36%，營業利益54.57億元、年增505.66%，稅後淨利34.14億元、年增126.24%，EPS達3.49元。公司表示，營收較去年同期減少1%，主因裕日車及納智捷成車銷售減少。營業淨利較去年同期成長506%，主因裕融預期信用減損損失較去年同期改善，及納智捷資產減損損失較去年同期下降。