展碁國際(6776)今參加證交所主辦的業績發表會，展碁總經理林佳璋表示，展碁第三季表現亮麗，單季營收為61.35億元，季增和年增同步為2位數年增，季增達33%，年增達28%。對於明年營收的成長目標，希望能有2位數年增。在產品線的成長上，也不強調一枝獨秀，而是全方位同步成長。展碁目前也和正官庄進行合作，展碁將生活和科技結合在一起，未來保健食品的產品項目會再增加，目前保健食品銷售非常好。至於最近很夯的元宇宙話題，林佳璋表示，展碁有代理宏達電商用VR，也稱得上是元宇宙概念股。

展碁第三季單季合併稅後盈餘為0.85億元，年增41%，EPS為1.04元，毛利率為5.9%，營益率為1.4%；累計前三季合併稅後盈餘為2.26億元，年增58%，EPS為2.85元，毛利率為5.5%，營益率為1.3%。目前展碁資訊硬體營收占比30%，家電15%，軟體20%，生活科技20%，剩下為其他。

林佳璋表示，第三季展碁軟體雲服務，業績持續發酵，Q3 Adobe、Microsoft office及防毒軟體下載業績增加。受疫情Work from home影響，三星平板及Dynabook操作策略奏效，營收較去年同期大幅成長。展碁分散產品線來源，2線品牌在3Q對展碁有很大的貢戲。家電產品，擴大O2O操作，在蝦皮網站代LG、惠而浦原廠經營品牌館，讓整體的業務持續增長。引進瑞士製造Lifestyle精品Golden Concept，加值Apple Watch增加生活品味和流行感。展碁帶著經銷商一起改變，大家一起好。

此外，6月1日策略性投資博瑞達集團至51%，Q3合併其營收14.5億，使展碁第三季單季營收為61.35億元，季增和年增同步為2位數年增，季增達33%，年增達28%。展碁多元發展，已不單只是任天堂的概念股，Q3任天堂的銷售不如去年同期暢旺。

展望未來，林佳璋表示，國內電子大廠屢屢遭受駭客攻擊，資安意識抬頭，資安產品將持續熱銷外，也帶動客戶接受雲端產品意願，雲端軟體也會持續熱賣。經歷2020~2021年的全球疫情，用戶對於行動工作或居家學習的需求開始增加，GFK預測，2022年的全球疫情仍會維持，行動辦公相關應用應可維持小幅成長。2021年3C產品因宅經濟發揮導致需求大增，使用者提前消費。預估在2022年將只能小幅成長。因疫情改變生活行為，展碁將擴大居家娛樂、遠距辦公商品、 Life style用品、生活家電等成長空間。