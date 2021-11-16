社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，農會每年都捐助百份的年菜給華山，用行動支持華山，也希望所有鄉親朋友，能夠一起加入愛老人的行列，幫助孤老。(吳建輝攝)

自新冠肺炎疫情爆發後，直接衝擊民生經濟，也連帶影響社福團體募款活動，彰化華山基金會自五倍券發放以來，僅收到12份約2萬元左右的五倍券善款，華山基金會彰化區縣站長黃玉芬表示，疫情下不管是訪視、募款都變得困難，彰化有1745位長輩在等待熱騰騰年菜，也希望大家能發揮愛心，幫助弱勢長輩過好年。

16日彰化華山基金會舉辦「捐五倍券助孤老 愛心揪團 我＋1」公益活動，包括社頭鄉鄉長劉錦昌、社頭鄉農會總幹事蕭浚二等人都拿出五倍券響應，蕭浚二說，農會每年都捐助百份的年菜給華山，用行動支持華山，也希望所有鄉親朋友，能夠一起加入愛老人的行列，幫助孤老。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，疫情期間探視中斷，許多長輩只能孤拎拎的待在家中，但華山的夥伴從不間斷，加強電話問安，也適時的提供長輩生活上所需要，讓獨居的長輩安心不少，但也因為華山的服務都是不收任何費用，因此社會大眾的愛心在這時就更加重要。

黃玉芬說，相信因疫情大家也都不好過，但有小朋友拿著五倍券購買需要的文具後，將剩餘的五倍券全部拿到華山捐助，讓在天使站服務的夥伴都相當感動，今年因為疫情讓所有捐款都銳減，馬上就要過年，彰化還有1745位孤老服務經費，也希望社會大眾能捐出五倍券，揪團一起助孤老。