南韓經典戲劇《順風婦產科》於1998年開播2年，除了捧紅劇中主要演員宋慧喬、金來沅等人，劇中是演「美月」的小童星金成恩。如今30歲的她，雖曾多次想要回歸演藝圈但都沒有成功，只好再度轉行竟意外成為女企業家。

在長壽劇《順風婦產科》飾演「美月」的小童星金成恩，當年才9歲的她以自然又誇張的演技，受到大批觀眾的喜愛，也吸引超過30個廣告代言上門，人氣完全不亞於宋慧喬，但後來她帶著廣告收入前往紐西蘭留學、淡出演藝圈後，卻面臨爸爸的公司倒閉，爸爸還突然身亡的雙重打擊，讓她一度罹患憂鬱症，也長達2、3年不斷的責怪自己沒接到父親生前的最後一通電話。

後來從紐西蘭返回韓國後，金成恩曾嘗試回到演藝圈，但無奈人氣不如以前，她只好砸下重金整形，並接下三級片《花樣女鬼》試圖重啟演藝人生，沒想到成果卻不如預期的好，讓她只好黯然轉往直播網紅界（BJ界）發展，在網路上重新累積人氣。

但在2020年8月份時，金成恩突然閃過創業的念頭，在京畿道河南設置口罩工廠，竟意外走出一片天，在疫情期間一度供不應求，一個月內曾販賣超過200萬個口罩。而她日前受邀出演kakaoTV網路節目《NEW愛與戰爭》時透露，其實她還是懷抱著演員夢，若有機會還想回去演戲，也特別感謝「美月」這個角色帶給她無論是痛苦還是開心的人生經驗；如今她將口罩取名為「美月口罩」，也吸引網友熱烈討論。