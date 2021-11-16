乩童秩序將於12 月展開「宇宙輪迴派對 - 台灣復活巡演 」。（羅特國際製作提供）

乩童秩序將於12 月展開「宇宙輪迴派對 - 台灣復活巡演 」。（羅特國際製作提供）

「乩童秩序」繼2019年在英國Glastonbury 音樂祭神秘復出，以及今年3月河岸二十音樂祭的演出之後，距離首張專輯發行20餘年，「乩童秩序」首度全台重磅巡演，今年12 月正式展開「宇宙輪迴派對 - 台灣復活巡演 」，12／8台北Legacy，12／19高雄LIVE WAREHOUSE，12／26台中 Legacy，共三場Live House巡迴演唱會。

「乩童秩序」以一曲〈我愛世紀末〉，引發社會高度關注，歌詞中赤裸裸描寫人間的愛慾情仇，其大膽程度與批評力度刷新華語樂壇紀錄，甚至在酒店式KTV裡被選為「天下第一奇歌」。大陸引領風潮的創作女歌手竇靖童亦曾喊出，最想合作的藝人就是「乩童秩序」。

「乩童秩序」成軍於 1995 年，團員皆為台灣頂尖的音樂工作者，亦都是推動台灣音樂環境的重要推手，二十年來各自專注於音樂事業，遲遲無法重聚演出，直到2015年在新專輯錄製完成後，鼓手Eric卻英年早逝，此一驟變讓三位創始團員決心重啟樂團演出，注入新血，加入三位成員，並發行新專輯，完整呈現樂團的音樂精神。

自2020年起至2021年底，愛在瘟疫蔓延時，「乩童秩序」將嘔心瀝血二十年之新專輯「金剛鳳凰」內的歌曲，上架於各大音樂平台，樂團更在年末此時推出成軍以來首次專場巡演，融合過去未來兩張專輯經典歌曲，在台灣創造出奇蹟的搖滾現場。此次演唱會也開放學生、軍警、醫護、外籍人士、LGBT族群的購票優惠-行善票$559，用實際行動支持多元族群社會。