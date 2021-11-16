稍早大陸房企旭輝一封內部通報《關於成都江山和鳴專案銷售經理羅某、行銷總監鄔某等人因舞弊被刑事立案的通報》，將房企反腐的話題再次聚焦，雖然涉及層級不高，但力道很大直接移送司法機關。隨即萬科也對COO簽發一張「降級2級、罰款1000萬」罰單。實際上今年內已有包括碧桂園、中南置地、首創、東原、中駿、卓越等在內多家房企，都紛紛開啟自查自糾模式，掀起新一輪反腐風暴。

大陸房企自查為何變得如此公開化、密集化？根據樂居財經報導，地產行業屬於資金、人際關係密集型行業，很多工程吃回扣、行銷茶水費，都是秘而不宣的常態。之前幾年行業處於快速發展期、用人之際，內部貪腐多數房企是睜一隻眼閉一隻眼，往往會選擇低調的內部解決。

大陸房企內部審計人士表示，這畢竟不是光彩事，對企業品牌和客戶口碑都會造成損傷，不到萬不得已一般不會公開處理。

但如今大陸房地產行業利潤直線下降，業績增長達不如從前，企業「暴雷」時有發生，房企「內卷」的同時，也將矛頭指向內部。甚至有房企老闆在內部管理例會上直接開口提到，「收錢的高管要省著點」；還有top20房企老闆喊話，追回來的都是利潤。