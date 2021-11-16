國內原物料不斷上漲，各縣市府辦理的公共工程多傳出流標情形，新竹縣政府在湖口鄉規畫「心靈的後花園」環境景觀整備計畫，將辦理3項工程16日上網招標，月底開標，交旅處表示已努力邀標，避免流標！

從去年疫情發生後，因國外的原物料無法如期進口，加上台積電在寶山擴廠搶工，促使建築成本增加3成，公共工程乏人問津多出現流標情形，如新竹縣總圖書館4億工程已流標3次，使縣府不得不追加預算到6.8億元。

縣府交旅處長游志祥指出，在湖口鄉規畫「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，是從湖口老街出發，串連周邊登山步道，並保留茶園產業，透過地方創生與地方茶農、青農合作，營造整體自然人文的特色風貌。

該計畫營建署補助6000萬元，縣府配合款1500萬元，其中約500萬元規畫設計標已發包執行，月前召開地方說明會，相關規畫設計獲得地方各界的支持。

顧問公司規畫「茶香大地公園」、「老湖口舊城路徑縫合」及「湖口老街服務據點提升」3項工程， 將以7千萬餘元辦理，預期完成後可分流引導湖口老街遊客往四周茶園，縣府16日上網公開招標。

游志祥說，該計畫沒有大幅的土木工程，也沒有蓋硬體建物，主要是在保留的茶園地景施設木棧道、觀景平台及林下停車場，讓湖口老街後山步道系統串接及改善周邊休憩節點，基本上工項和數量的價格，很接近目前的市場行情，已努力邀標希望月底能決標，儘速召開施工前說明會，期能順利在明年底完工。