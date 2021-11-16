不少人在路上看到紅包，都會刻意避開不撿。不過一名男大生表示，日前和女友返回學校的途中，發現路上有一張摺起來的百元鈔，撿起來後發現裡面夾著頭髮和指甲，他嚇壞趕緊丟進垃圾桶，從那天起就不斷夢到一個女生，用冰冷的手抓住他，隔天醒來發現女友的身上多了許多瘀青，令他十分崩潰「誰來幫我」。

原PO周日在論壇《zuvio校園話題》匿名指出，上周和女友吃完早餐後，走回學校的途中，發現人行道上有一張摺起來的百元鈔，當下以為是前方同學掉在地上，他毫不猶豫地撿起來，但這張百元鈔摸起來有包東西，打開後發現是指甲和頭髮，當下他和女友嚇壞，「我們都知道撿到了什麼，但不是都用紅包袋裝嗎？且竟然丟在校門口，好沒公德心」。

原PO怕又被其他人撿到，便直接將其丟到垃圾桶，但從那天開始他就不斷地做惡夢，夢到被一個男生牽著，走在一個不知名的街道上，接著一個戴著黑色高帽子、沒有臉的人將他帶到一個女生旁邊，只見對方穿著婚紗，但手跟指甲都是灰色的，他嚇得拔腿就跑，女生見狀後一把抓住，「然後我就被嚇醒了」。

隔天早上，原PO本想告訴女友夢中的事，但他卻發現女友的身上多了很多瘀青，且都是很大片，令他崩潰地哭喊「我每天都跟女友一直做惡夢，誰來幫我」。

遭遇曝光後，引發網友討論，「不應該丟垃圾桶，應該投進功德箱，讓她跟神明硬碰硬」、「丟垃圾桶很要不得」、「去找廟門處理，一定要去，還有不要亂撿地上的錢，冥婚未必都用紅包袋裝」、「你要把錢拿去廟裡，投進功德箱」；其中最驚悚的是，有網友要原PO去找乩童或法師和祂好好談時，原PO則回應「有！但還是感覺祂在我旁邊」。

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