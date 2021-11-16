瑞銀證券預計2022年A股滬深300指數的每股盈餘增速將從2021年的15％放緩至8％。瑞銀證券A股策略分析師孟磊( Lei MENG)指出：「展望2022年全年，在盈利增長疊加估值微幅提升的推動下，我們預計市場約有10％的上行空間。對於未來三個月，考慮到信貸增速或小幅回升以及政策寬鬆有望變得更為明朗，我們對A股市場持建設性看法。」

孟磊認為高品質成長消費板塊有望因其盈利的穩定性和逐步復甦的基本面而重回市場焦點，而與新冠疫情相關的國內出行限制或是最大的不確定性因素。他建議明年投資者可關注以下四大投資主題：1）進口替代加速；2）女性賦能下的消費復甦；3）在相對低利率環境下精選高股息率個股；以及4）中國大陸家庭增加對股票的資產配置以及北向資金的持續淨流入（預計2022年達3000億元人民幣）。

孟磊補充說：「我們建議超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，但低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。」