國內新增6例疫苗接種後死亡個案，其中包含一名18歲女性接種BNT後死亡。中央流行疫情指揮中心說明，該個案有癌症病史，於9月29日接種疫苗，因上腹痛及、嘔吐未改善就醫多次，因病況不佳於11月15日死亡。

疫情指揮中心統計，昨（15日）新增117件疫苗接種後不良事件，包含59例非嚴重不良事件、6例死亡、52例其他疑似嚴重不良事件；6例死亡個案分別為2例接種AZ、1例接種莫德納、1例接種高端、2例接種BNT。

接種AZ後發生死亡共2例，為1男1女，年齡為84歲至93歲，於接種後58日至83日間發生；1例接種莫德納後死亡為78歲男性，接種後24日發生；1例接種高端疫苗後死亡為55歲男性，於接種後3日發生；2例接種BNT疫苗後死亡皆為女性，年齡為18歲至75歲，於接種後2日至47日發生。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名18歲女性有癌症病史，於9月29日接種BNT疫苗，當天出現不適赴急診，11月9日因上腹痛未改善，再次赴急診就醫，11月12日腹痛及嘔吐未改善，13日緊急手術治療，15日因病況不佳死亡；將協助申請預防接種受害救濟。

另先前桃園市一名國中女學生接種BNT疫苗後發生心肌炎，莊人祥表示，目前已移除葉克膜，住院治療中，詳細狀況不便多做回應。