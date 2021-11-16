苗栗縣三義舊山線鐵道勝興火車站已成縣內重要觀光景點。（謝明俊攝）

苗栗縣三義舊山線鐵道自行車，繼獲交通部觀光局列為跨域亮點計畫，成為苗栗縣觀光熱區後，苗栗縣政府再爭取3千2百萬元經費對整個舊山線遊憩區進行改造提升，包括隧道光雕3D投影設備，吸引更多遊客前來搭乘鐵道自行車。

苗栗縣三義舊山線鐵道勝興火車站已成縣內重要觀光景點。（謝明俊攝）

三義舊山線鐵道自行車是全國首創遊憩活動，吸引各地的遊客前來觀光，尤其是疫情解封以後，勝興火車站及周邊景點出現報復性觀光潮，不僅提昇當地的經濟效益，也是苗栗縣政府近年來全力積極推動的觀光區。

三義舊山線鐵道自行車疫情解封後湧進大批旅客。（謝明俊攝）

因此，縣府特別提案向交通部觀光局爭取經費，前獲核定「觀光前瞻建設計畫─魅力旅遊據點營造」計畫總經費3200萬，其中中央補助款3204萬元、地方自籌款896萬元，計畫在完工後再提升鐵道公共服務設施。

三義舊山線鐵道自行車將行經隧道加裝3D投影。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

文觀局指出，這次核定「三義舊山線觀光服務設施優化工程」計畫內容，主要聚焦於三義舊山線鐵道的重要據點，進行環境改善與設施優化，其主要工作項目為舊山線1號隧道口，新增休憩廣場及公共廁所、改善月台人行步道鋼板、3號官舍枕木步道動線調整、2號隧道、6號隧道加強照明設備及3D立體投影主題營造，增加鐵道自行車旅遊的可看性。

文觀局長林彥甫表示，鐵道自行車周遭硬體設施，是交通部觀光局自2016年至2018年補助跨域亮點計畫內容，而鐵道自行車自2019年試營運以來，期間雖受疫情影響停業，但到今年底應可突破130萬人次搭乘。在這段期間，縣府蒐集不少遊客的反映意見，並提報計畫再向交通部觀光局爭取獲准，全案預計今年底前完成工程發包，希望透過公共服務設施再優化，讓改善後勝興車站的設施更能貼近旅客使用需求。