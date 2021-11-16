我國雖然不是國際刑警組織的會員國，但靠著與各國警方合作，仍破獲多起跨國犯罪，為積極推動加入INTERPOL，尋求以適當方式接納我國完整參與其會議、機制、訓練與活動，並能無礙使用「I-24／7全球警察通訊系統」，刑事局特別拍攝「遺角落」短片，以確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。

刑事局表示，自2013年起，國際駭客組織遠端遙控銀行ATM盜領吐鈔，估計造成全球40國的金融業10億歐元損失，第一銀行2016年7月也遭駭客植入木馬程式，攻擊22家分行、41台ATM，共被盜領8327萬餘元，經我方查出幕後俄羅斯籍主嫌，透過歐洲刑警組織合作將其逮捕，順利瓦解該跨國犯罪組織，成功起獲贓款，為全球首例，歐洲刑警組織還發函感謝我國協助。

因我國非國際刑警組織會員國，無法即時取得國際刑警組織的資料，亦無法使用遭竊與遺失旅行文件(Stolen and Lost Travel Documents簡稱SLTD)等19個資料庫，恐造成國際治安維護的缺口。因此，刑事局製作國際刑警組織推案短片「遺落角」(The Missing Piece)，16日在刑事局局長室臉書正式播出。

「遺落角」改編自刑事局破獲「外籍性侵通緝犯自義大利潛逃台灣、外籍女婿勒斃岳父母攜台籍幼子潛逃」等真實案例，並透過國際刑警之友會商聘有「MV教父」之稱的亞洲知名商業攝影師林炳存主導拍攝，另安排警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿等人擔綱演出，片中強調如果台灣成為國際刑警組織會員國，警方將更能伸張正義，竭力保護國際婦女、兒童之人身安全。