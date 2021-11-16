目前國際上認證高端疫苗僅有4國，疫情指揮中心讓已經接種兩劑高端，又有出國需求的民眾，可以混打其他品牌疫苗兩劑，引來外界質疑，根本是「重打」。民眾黨立委賴香伶今天質詢衛福部長陳時中，算不算「重打」，陳時中坦言，這樣解釋是對的，「程序而言可以稱作重打。」

賴香伶今天在立院質詢陳時中，接種高端兩劑之後又開放繼續打兩劑其他品牌疫苗，這樣到底是「重打」還是「混打」？陳時中說，「是一種混打再加打。」

賴香伶接著問，說是「重打」你也不反對？是因為就算打了兩劑高端，到美國也一定要重打別的，美國才會認同？陳時中說，「你這樣解釋是對的，程序而言可以稱作重打」，只是若說是「重打」，會被外界誤解好像是前面打的好像「無效」。

賴香伶也問，蔡英文總統跟副總統賴清德都是打高端疫苗，這樣若要出訪他國，會建議總統也要打其他品牌疫苗？再未經實驗混打效用的情況下，會這樣建議總統？陳時中說，總統的醫療團隊會做專業評估，他們都尊重，不過總統層級要出訪，通常也會有外交泡泡等措施。

賴香伶並提到，中央防疫人員有約330多人是接種高端疫苗，若有出國需求，是否建議他們重打？陳時中說，有必要那就去打，但他不建議為了預防提前打，不是每個人都要出國，「畢竟各種混打會增加各種不同疫苗的風險，雖然不大，畢竟是增加，有必要在施作就可以，效力並沒有變差。」

賴香伶也追問陳時中，政府採購的高端疫苗打不完要怎麼辦？陳時中說，目前都在跟友邦或其他國家談，若有需要會贈送給友邦做國際援助，像是已經送資料給巴拉圭了，巴拉圭只要通過EUA，就會送高端疫苗過去。

被問到是否明年會繼續採購高端疫苗？陳時中說，「目前還沒打算，因為我們現在還有。」