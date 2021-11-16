2021年WTA年終賽小組賽，台灣謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens）16日在第3戰出戰加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），「台比聯軍」以6比4、7比6（3）勝出，加上稍早智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）／美國克拉琪克（Desirae Marie Krawczyk）飲恨，謝淑薇／梅騰絲順利收下4強。

年終賽僅積分排名前8名組合可獲參賽資格，8組人馬先分成兩組進行單循環賽，分組戰績前二晉級4強淘汰賽，謝淑薇／梅騰絲首戰擊敗智利瓜拉琪／美國克拉琪克，第2場飲恨今年法網、東奧冠軍捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcíkova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova），第3場再直落二奪勝，順利晉級4強。

謝淑薇／梅騰絲以分組第2出線4強，預計17日上午10點45分出戰另一個分組第1、日本組合柴原瑛菜／青山修子。