經濟部技術處以科技專案支持工研院研發的「碳纖維複合材料回收再利用技術」，相較傳統電熱爐加熱回收法，可減少2至4成能耗，且回收過程中無有害氣體產生外，回收碳纖維的成本可降低60％以上，將可協助國內複合材料業者解決每年3000噸廢棄物處理難題，創造循環經濟新商機。

工研院材化所所長李宗銘表示，碳纖維複合材料具質輕高強度等特性，已廣泛應用在3C、自行車及高爾夫球桿等產品，其中熱固性樹脂為纖維複合材料的主要成分之一，使用後有硬化不易分解及回收的情形，因此，全球每年累積待處理的廢棄材料高達1200萬噸，其中又以玻璃纖維和碳纖維為大宗。

而傳統碳纖維複合材料回收後，纖維強度會下降，再生性價比低，國內目前主要以掩埋、堆置及焚燒等3種方式處理。

李宗銘說，工研院透過新技術導入，以特殊樹脂降解液及2.45GHz微波熱分解處理方式，使碳纖維快速升溫至裂解溫度，進而在極短的數分鐘內，將碳纖維附近的塑料快速裂解碳化，有效率地將複合材料及樹脂材料分離並回收使用。

更重要的是，回收後的碳纖維的機械強度，可以維持原本的80％以上，材料特性近似新料狀態，使廢棄物變黃金，讓材料在循環系統中發揮最高的價值與應用性。

李宗銘強調，工研院建立的碳纖維複合材料回收技術流程快且能耗低，使回收成本大幅降低，已吸引廠商導入意願，目前將回收的纖維及樹脂材料，成功製成手機零組件。

未來，更可開發複合纖維及樹脂材料回收技術與產品高值化再利用技術，建構碳纖維複合材料回收產業鏈，協助國內廠商突破技術門檻，轉型到綠色生產製造，擴大應用於3C、運輸、航太、建築等產業，透過材料處理及產品設計技術，協助產業實現永續發展目標。