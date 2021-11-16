據知情人士透露，法國巴黎銀行(BNP Paribas)正與顧問們進行討論，評估美國子公司美西銀行(Bank of the West)出售的可能。該行正尋求退出零售銀行市場，目前正艱困地與規模更大的銀行進行奮戰。

就資產而論，法國巴黎銀行去年超過匯豐，成為歐洲最大銀行。據三位知情人士透露，法國巴黎銀行正尋求與總部位於舊金山的該零售銀行達成協定，出售的價格估計在150億美元。

據了解，摩根大通和高盛正在為該出售進行準備，並一直與法國巴黎銀行密切合作，以評估潛在競標者的興趣。據了解，談判仍處於早期階段。

摩根大通為在今年夏天最早獲得法國巴黎銀行授權。據了解，摩根大通此前協助為西班牙BBVA銀行以116億美元對PNC金融服務賣出了美國業務，而法國巴黎銀行希望摩根大通能複製BBVA銀行的出售模式。

截至今年中旬，美西銀行的資產規模為992億美元，是法國巴黎銀行在歐洲以外最大的業務。

消息人士指出，此次出售將讓執行長Jean-Laurent Bonnafe獲得現金，用於在歐洲大陸進行投資。歐洲央行(ECB)正敦促該地區的銀行合併，因為自從2008年金融風暴以來，它們在獲利能力和規模上落後於美國和中國競爭對手。

美西銀行以加州為中心，在美國西部和中西部19個州有零售業務。法國巴黎銀行在1979年收購了該行，隨後讓子公司加州法國銀行(FBC)與美西銀行合併。

美西銀行對個人、中小企業和企業客戶銷售一系列的零售銀行產品和服務，這些客戶在農業綜合企業和農業等專業融資領域擁有強大的業務。