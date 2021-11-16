台北市內湖交通問題惱人多年，內湖大港墘公園地下停車場昨終於啟用，釋出434個停車位，11月試營運期開放民眾可免費停車。北市停車管理處今指出，內湖科學園區洲子街路邊停車格位將從11月23日起取消，釋放道路使用面積，堤頂大道2段407巷等部周邊段下午尖峰時段也禁止停車。

停管處今日對外表示，興建大港墘公園地下停車場是希望改善內湖科學園區交通及停車問題，該停車場為地下2層自走式停車場，有258席小型車停車位及176席機車停車位。未來會持續推動停車路外化，將車輛逐漸導向路外停車場停放，釋放出道路使用面積，盡力讓道路更順暢。

停管處說，因應大港墘公園地下停車場已在11月15日啟用，未來將在周邊進行路邊停車管制，因此11月23日起取消洲子街路邊汽、機車停車格位。此外，堤頂大道2段407巷西側、堤頂大道2段407巷20弄西側以及瑞光路358巷30弄北側等路段，也會在平日晚間5點至8點禁止停車。