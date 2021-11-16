仁寶(2324)積極布局非筆電產業，持續跨足智慧健康領域，旗下神寶醫資產品BoostFix智復寶結合金屬中心肌肉感測技術、司圖科技歷程追蹤定位，共同執行科技部南科管理局專案「推動園區智慧機器人創新自造基地補助計畫」，並於佳里奇美醫院落地執行智慧復健。

仁寶電腦總經理翁宗斌表示：「仁寶積極佈局健康醫療事業，BoostFix智復寶為神寶醫資近年來推廣的復健穿戴裝置，可以提升復健動作精準度判斷，協助醫護人員判斷復健情況，訓練使用者自主復健，並追蹤各課程時間與完成度。」仁寶電腦技術長沈俊德指出：「目前全台灣透過經銷商夥伴推廣服務至醫院、診所已積極展開，復健使用者可以自主復健也可搭配課程，檢視自身動作的差異性、穩定性等，持續調整復健方式，追蹤自身的復健運動模式，精益求精提升姿態正確的自我體能復健。」

仁寶旗下新創公司神寶醫資范瑋益總監分享：「台灣新創產業原就充滿能量尤其醫療與ICT的跨業結合，相信在南科管理局、金屬中心、奇美醫院各單位共同加持下，仁寶電腦持續精進產品研發能量，神寶醫資與政府機關、法人單位、醫療院所、新創業者一同合作落地場域驗證，未來也會提供更多技術的團隊資源，以順利完成團隊產品上市及開拓智慧健康市場。」

全球高齡人口快速成長，復健需求日增，然而醫療人力卻嚴重短缺，導致許多人無法獲得足夠的復健治療。為解決此困境，仁寶電腦智慧復健產品「智復寶BoostFix」結合司圖科技與金屬中心進行技術加值合作，整合位移感測、肌電訊號感測及定位系統，增加產品判別肌肉施力狀態以及角度偵測等功能，近期將於佳里奇美醫院復健科投入臨床使用，可望提升病患的復健品質。仁寶電腦旗下神寶醫資、司圖科技、金屬中心與佳里奇美醫院，在此次的專案合作中也相信，上肢復健智慧輔具未來會更廣泛的被運用，進而帶動醫療照護科技產品市場蓬勃發展。

近來因疫情影響，台灣各產業受到衝擊，醫療健康領域發展更顯重要，而智慧健康是南科管理局發展項目之一，在科技部南科管理局支持，仁寶電腦與新創業者司圖科技、法人單位金屬中心攜手，三方合作研發的上肢復健智慧輔具，結合復健輔具、歷程追蹤定位技術以及肌肉感測技術，讓上肢復健智慧輔具擁有追蹤辨識肌肉細部訊號功能，可幫助醫師、物理治療師清楚掌握患者復健狀況，也能隨時調整確認復健強度與角度。