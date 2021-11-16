據勞動部今天公布明年1月底人力需求淨增加，淨增加達5萬6756人，其中又以製造業人力需求淨增加3萬2926人，雙雙創下11年來新高，但受到疫情影響，住宿及餐飲業人力淨需求則為8年來新低，僅有2589人。

製造業中又以電子零組件製造業增加0.7萬人最多、金屬製品製造業淨增加0.6萬人次之，勞動部統計處處長梅家瑗推估，隨著全球景氣回升，科技創新與數位轉型加速推動，生產動能續呈活絡，加以國內疫情復受有效控制，管制措施鬆綁、振興方案挹注及春節與寒假消費旺季等因素，導致人力需求增加。

針對住宿及餐飲業人力淨需求創8年來新低、需求減少的家數比率占比達7.25％，梅家瑗說，目前各項管制措施已漸漸鬆綁，但疫情是影響住宿及餐飲業的關鍵，是否再有發生的狀況，仍有不確定性存在，因此住宿及餐飲業新增人力比較保守、有顧忌一點。

「藝術、娛樂及休閒服務業」中多個行業曾遭指揮中心停業，導致勞工多已離職，梅家瑗提及，因此在人力補充上多為「退離者之補充」，相較其他行業多為「公司營運擴增或多角化經營」有所不同。

此次調查為在10月4日至10月22日就員工規模30人以上事業單位，共回收有效樣本達3048家。