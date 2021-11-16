黎美娟從事農雜工的身影。(北高雄家扶中心提供／林雅惠傳真)

黎夢琴於魚苗養殖場工作。(北高雄家扶中心提供／林雅惠傳真)

北高雄家扶中心公布今年度勤奮自強家庭，10名獲選者皆是經歷人生磨難、卻堅毅迎戰的母親；曾被前夫不當對待的林鳳仙，再婚後丈夫因口腔癌病逝，她扛下債務並獨力養育3名子女成人；來自越南黎夢琴，婚後不久丈夫即中風，她仍堅強面對一切；同樣來自越南的黎美娟，丈夫病逝、長子罹患自閉症、次子發展遲緩，但她堅毅挺過逆境，自強不懈，勇敢面對生命難關的精神，讓這群媽媽榮獲勤奮自強家庭榮譽。

來自旗山區的林鳳仙女士，曾遭前夫不當對待而離異，再婚後原以為幸福到來，不料婚後6年先生因口腔癌病逝，留下龐大債務及3名子女，近日她父親又罹癌入住加護病房，但她同樣展現堅毅生命力面對一切。

住林園區的黎夢琴21歲時從越南來台工作，並與丈夫相識結婚，但女兒出生不久，丈夫即中風病倒，當時她肚裡還懷著兒子，懷孕期間她一邊外出工作撐家計、一邊照顧女兒及生病的丈夫，之後白天在魚苗養殖場工作，晚上再到滷味店上班，是孩子眼中的超人媽媽。

10多年前從越南嫁入美濃區的黎美娟，丈夫6年前因心肌梗塞驟逝，大兒子患自閉症，二兒子發展遲緩必須早療，她不識中文，為看懂家庭聯絡簿努力自學，平日當農務雜工賺錢維持生活開銷，也支付越南家鄉年邁父母親的生活費。

北高雄家扶中心目前陪伴與服務的家庭共有2572戶，今年度獲選的10位自強家庭分別是那瑪夏區周美花、旗山區林鳳仙、林園區黎夢琴、美濃區黎美娟、路竹區程吳月雲、茂林區林美花、阿蓮區蘇逢萊女士、大社區林佩貞、林園區劉陳女士及大樹區蔡嘉惠，預計11月28日在「旗心協力、愛匯家扶」歲末寒冬暖流慈幼園遊會中公開表揚。