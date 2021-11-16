台中38歲陳姓女子，日前工作時右手第三、四指基部遭車床貫穿，形成一個乒乓球大小的破洞，且手部軟組織嚴重缺陷，為維持其右手功能，醫療團隊採用「以皮補皮」方式治療，取用陳女左側腹股溝處的「游離旋髂淺穿通枝」重建補洞，讓她能恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，陳女被送到醫院時傷勢雖未傷及骨頭，但手部軟組織缺陷嚴重，考量右手是她的慣用手，若功能受影響恐導致她無法正常工作，且該處傷口破洞大、無法以一般植皮手術重建，決定採「超顯微皮瓣重建手術」方式處理。

院方指出，以往外科經常使用腹股溝皮瓣為以皮補皮的工具，現在醫療團隊採用進化版的「游離旋髂淺穿通枝」皮瓣，其優點是從身體上較不明顯的位置取出很薄的皮瓣，傷口約10公分，因皮瓣薄，相當適合用於手部顯微重建手術，患者術後一周即出院。

鄭旭棠強調，「游離旋髂淺穿通枝皮瓣」因血管太短且管徑小，其平均動脈約0.7mm、比臨床上顯微手術的0.8mm還小，通常被定義為超顯微手術，適合用於外傷重建，可保有受傷部位原有的靈活度，但因該處膚色與一般手部的顏色落差較大，在外觀上較明顯。

鄭旭棠強調，通常若發生重大創傷、感染或燒傷等，較容易有軟組織缺陷情況，可能導致手部外觀變形、功能受限，影響患者生活，此類外傷重建主要是希望恢復患者運動與知覺功能，但也因手部外傷的情況相對複雜，醫療團隊針對不同患者的病況也會採取不一樣的治療計畫。