裕隆汽車（2201）16日舉行第三季法說會，裕隆加速電動車布局，證實2023年底自有品牌納智捷將量產MIH電動休旅車Model C；與機車業者Adiva合作開發的i-Cargo電動物流車，將於明年首季由裕隆代工量產開始外銷，瞄準歐洲、日本、新加坡等海外市場；裕隆關係企業裕電能源全台布設超過2200個充電樁，搶攻電動車輛充電商機。

裕隆今年前三季合併營收577.59億元，營業淨利54.59億元、年增506％，稅後淨利34.14億元、年增126％，EPS達3.49元，公司解釋，營業淨利暴增五倍係因子公司裕融（9941）預期信用減損損失較去年同期改善，以及納智捷資產減損較去年同期減少所致。

裕隆預估今年國內新車銷售總量約43萬～44萬輛，最重要因素是晶片跟物流供應問題，另外變數包括大陸限電政策影響供應商生產，對整車生產銷售產生變數。

至於興建中的新店裕隆城商場開發案，裕隆說明，受疫情影響，原定的取照、工程時程都將向後推遲一個季度，開幕時間從原定明年第四季順延至2023年第一季。