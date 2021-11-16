根據兆豐銀行統計，超過六成的客戶每週至少一次以上使用手機APP執行查詢或交易，對此兆豐銀指出，這也使銀行更著力推動線上服務，而繼智能客服、機器人理財、美股港股或債券線上下單等服務之後，今年11月將再推出「行動線上投保」，只要透過業務員提供的平板電腦、筆記型電腦等行動裝置，輸入客戶要保資料，線上操作就可以代替填寫紙本要保書及相關文件，讓客戶完成投保，大幅縮短投保時間。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，近年來兆豐銀行積極強化數位服務，已經大幅降低紙本印刷，廣告宣傳也逐步以數位推播的方式取代，本次推出「行動線上投保」，除了滿足客戶便利投保的需求，更能將環保理念落實在金融服務中，達到節能減碳的效果，為地球盡一份心力，還大大提昇了作業效率；兆豐銀也預估，透過無紙化服務的推動，每年預估可節省733小時，減少51.6萬A4紙張被印製，營造低碳健康環境，創造綠色價值服務。

兆豐銀指出，其「行動線上投保」系統的開發，讓繁瑣要保文件「無紙化」，同時針對填寫內容缺漏、保費金額計算錯誤、填錯文件版本等問題，兆豐銀行行動投保系統特別提出保費自動試算、漏勾漏填項目檢核、待簽名表單自動產出等功能，可減少因紙本作業造成疏漏的問題，亦可達到服務無紙化，減少資源浪費；兆豐銀並強調，為落實個人資料保護及管理，所有保戶資料都以加密方式傳送，讓客戶個資安全有保障。