趁多頭行情狠狠賺。國泰金控16日舉行第三季線上法說會，揭露子公司國泰人壽前三季已從股市賺到逾982億元，創同期及歷年新高，全年應可望破千億元，且國壽在台股的年化投報率高達24.5％，國外股票亦達12.7％，若能持續到年底，都可望創國壽成立近60年來最佳投報率。

國泰金控發言人鄧崇儀表示，國壽投資團隊不管市場「順風或逆風」，都會積極操作，維持一定的投資報酬率，不會堅持抱股過冬，放棄實現資本利得的好機會。 國泰金控前三季稅後獲利1224億元，較去年同期成長90％，每股稅後獲利（EPS）達8.98元，幾乎是去年同期的一倍，獲利主要來源主要是子公司國泰人壽前9月稅後大賺1002億元，是壽險業史上首家獲利破千億元者，且前三季避險後年化資金報酬率達5.23％，遠高於國壽資金成本3.78％，出現明顯利差益，且今年9月底損益兩平點從去年底的3.15％，降到3.07％。

國泰金其他子公司前9月表現亦不錯，國泰世華銀放款呈現雙位數成長，前9月同比成長12％，達1.77兆元，鄧崇儀表示，放款結構已有調整，企金放款雖維持成長，但房貸成長較多，而存款結構亦有改善，定存占比降到3成以下，資金成本下降，淨利差回穩。

手續費收入亦持續增加，同比成長14％，最主要就是財富管理手收，從去年9月的80億元，在今年疫情中仍逆勢成長到95億元，前9月銀行稅後獲利188億元，亦是獲利重要支柱；

國泰世紀產險前9月稅後獲利21億元、國泰投信及國泰證券前三季稅後各賺11億元及17億元。國泰金前9月淨值報酬率（ROE）達18.4％，是2020年全年的兩倍。

國泰金獲利創新高，主要是國壽今年趁資本市場多頭行情，在股市海賺982億元，債市亦實現獲利近542億元，股債合計近1524億元，已賺贏過去每一年在股海債市中的獲利，創造歷史的新紀錄。

即便積極實現資本利得，加上今年美債殖利率上升，讓國壽淨值下未實現資本利得下降，但到9月底仍有803億元。