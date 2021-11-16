台中市1家人力派遣公司上個月驚傳老闆娘，教唆旗下工人毆打蔣姓員工，導致蔣死亡；國民黨市議員陳文政16日於議會質詢時指控，該公司林姓負責人將莊姓鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折，市警第二分局，竟然以「函送」處理，質疑是否太過低調處理、粉飾太平？警方澄清，報請地檢署偵辦。

上個月底，年僅20歲蔣姓工人疑因抱怨薪資太低，竟遭人力派遣公司公司陳姓老闆娘教唆兒子及員工等10名男女，持棍棒毆打致死。警方逮捕11名嫌犯，在案發後11天，被議員爆料北區公司林姓負責人將莊姓鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折的暴力案件。

台中市第二警分局澄清，蔣姓鄰居是北區該人力派遣公司1家包商員工，非人力仲介公司員工，被害人提供的案單是出院後到派出所報案，已經事隔3天，案發時也請員警到場處理，雙方衝突已結束，員警現場發現莊姓男子臉部有撕裂傷，立即通報119救護車將莊男送醫治療。

莊男就醫後接受警方偵訊，指稱遭林姓負責人等3人毆打成傷並限制其人身自由，對林男等3人提出妨害自由、傷害等告訴；林姓負責人等3人則對莊男提出恐嚇、傷害及妨害名譽等告訴，因案發當時莊男因送醫治療無法及時接受詢問，且雙方當事人各執一詞，全案初步證據保全措施，因係「互相提告」，經續行調查後，警方已完成蒐證調查，全案報請台中地檢署指揮偵辦中。