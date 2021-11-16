看不清兩側竟是腫瘤惹禍！台南奇美醫學中心ICU醫師陳志金表示，一位年輕人騎車出車禍，因為有撞到腦部被送醫檢查，照了電腦斷層檢查發現是腦袋長腫瘤影響視力導致「偏盲」，才會一個月接連出了2次車禍。

陳志金今在臉書分享，一位年輕人騎車出車禍被送到醫院，因為患者有撞到腦部，因此安排他做電腦斷層掃描檢查，結果沒什麼大礙，也沒發現出血的跡象，但卻意外發現了腦部腫瘤，一顆不算小的「腦下垂體腫瘤」，而這個腫瘤會壓迫到患者的視神經交叉，導致視野外側偏盲。

陳志金表示，病人經過手術切除腫瘤後，被轉到加護病房休養。他與病人家屬說明狀況時，順口問了一句「他是不是常常發生擦撞啊？」讓一旁的家屬聽了直呼「對啊！醫師你怎麼知道？開車和騎車都發生過。每次都叫他要小心一點，只是他似乎都沒聽進去。」

陳志金指出，病患其實不是沒有聽進去，因為這不是小心就能避免的，腦袋裡的腫瘤會讓他無法看到後照鏡，雖然直視沒有問題，但兩邊常會看不清楚。家屬們聽了連連喊對說，原本還以為他是近視，沒想到是長了腦腫瘤。

陳志金感嘆地說這個案例讓他想起921大地震發生的前三周，他在彰化某間醫院擔任住院醫師，一位計程車司機一個月內發生2次車禍，且都是右側擦撞，讓他覺得有點奇怪，但當時安排護者做X光檢查後發現沒有氣胸的問題，他便收到指示可開止痛藥放患者回家。

陳志金透露，由於內心一直覺得怪怪的，所以決定再去看看患者，做了小測試後發現病人的視野完全無法看到外側，讓他忍不住懷疑是「腦下垂體腫瘤」，而最後電腦斷層的結果也證實了他的猜測。「有疑處要有疑，不疑處更要多猜疑。每一個蛛絲馬跡，都將成為診斷的線索。」