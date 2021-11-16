王姓女高中生（左）等了10.5小時，順利搶頭香訂到鹿溪宴，開心不已。鹿東土風舞隊郭姓社員（中）、頭崙里林小姐（右）也都是熬夜搶訂桌一族，三人都是為了家族親友聚餐或社團聚餐而來排隊，異口同聲說，鹿港小吃超厲害，在地人當然一定要力挺。（謝瓊雲攝）

鹿港美食小吃魅力無法擋，秒殺鹿溪宴16日開搶，再度創下3分鐘全部完售紀錄；今年因疫情考量縮減桌數，從400桌直接攔腰砍半，剩下200桌可訂，許多在地饕客深怕訂不到，找了親友作陪，15日晚間10點就帶著小板凳到公所卡位排隊，等候逾10小時順利訂到桌，心滿意足的露出燦笑。

鹿港鎮公所今天上午8點半開放鹿溪宴報名訂桌，鎮公所擠滿要來搶現場報名桌數的人龍，開放報名時間剛啟動，就統統瞬間額滿，120桌傳真報名也僅僅3分鐘就滿單，威力驚人。（謝瓊雲攝）

今年鹿溪宴共有19道菜，將於文小五預定地登場，本月27、28兩晚各辦100桌，16日同步開放網路、現場與傳真報名，上午8時30分一開放受理，在鎮公所大廳排隊的人龍瞬間就讓現場報名的40桌額滿，網路報名也是開放就瞬間擠爆秒殺，而公所出動8台傳真機接力收報名表單，120桌3分鐘就滿單，威力驚人。

鹿港鎮公所今天上午8點半開放鹿溪宴報名訂桌，鎮公所擠滿要來搶現場報名桌數的人龍，開放報名時間剛啟動，就統統瞬間額滿，120桌傳真報名也僅僅3分鐘就滿單，威力驚人。（謝瓊雲攝）

就讀夜校的王姓高中生率先拔得頭籌，隔著口罩露出美少女的燦爛笑容，她說每年家族都趁著鹿溪宴聚餐，因此昨晚放學後，找同學作伴，由媽媽來直接載來公所排隊，雖然熬夜很累但真的很值得。

鹿港鎮公所今天上午8點半開放鹿溪宴報名訂桌，鎮公所擠滿要來搶現場報名桌數的人龍，開放報名時間剛啟動，就統統瞬間額滿，120桌傳真報名也僅僅3分鐘就滿單，威力驚人。（謝瓊雲攝）

家住鹿港頭崙里的林小姐也與朋友結伴，昨晚10點多就到場排隊，順利排到第二位，只比王姓少女晚幾分鐘；她笑說，身為鹿港人一定力挺在地美食，因此每年都來吃，今年一口氣訂兩桌，找親朋好友們一起共享。

鹿港鎮公所今天上午8點半開放鹿溪宴報名訂桌，鎮公所擠滿要來搶現場報名桌數的人龍，開放報名時間剛啟動，就統統瞬間額滿，120桌傳真報名也僅僅3分鐘就滿單，威力驚人。（謝瓊雲攝）

鹿東土風舞隊的郭先生則是「銜命前來」熬夜排隊，他說每年土風舞社都趁著鹿溪宴年終聚餐，由於今年桌次大縮水，大家深怕訂不到，特別推派他熬夜來排隊，總算是不負眾望達成任務。來自大里林先生則是慕名而來的早鳥，凌晨三點就抵達公所排隊，他笑說常聽朋友說鹿溪宴好吃又厲害，因此決定嘗鮮，能訂到桌更讓他充滿期待。

鹿港鎮長許志宏表示，非常感謝各界對鹿溪宴的期待與支持，今年為防疫而減少桌次，很多民眾沒有訂到，他深感抱歉，希望待疫情過後再來擴大舉辦，讓大家都能享用。

鹿溪宴每桌只要4000元，就有19道菜，包括野生蝦猴酥、鰻魚、鹽粉蛤、烏魚子等5道前菜；10道主菜則有特製小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、三絲捲、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、烏魚蒜、春餅。另外還有4道餐後甜食：花生湯圓、朵雲芝麻、牛舌餅、麻糬等。今年訂桌伴手禮為新吉發公司贊助的炊粉、並有2021年鹿溪宴專屬精美碗盤組。不只有吃又有拿，辦桌場邊還有精彩的歌廳秀節目表演，並將穿插與觀眾互動的趣味小遊戲，希望大家都能吃得開心、看得滿意。