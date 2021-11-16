美國拜登總統與大陸領導人習近平今（16）日進行雙邊視訊峰會，曾就台海議題交換意見的國民黨主席特別顧問兼國際部主任黃介正表示，國民黨高度重視並支持任何緩和台海情勢的政策聲明。

針對拜登強調，美國反對任何破壞台海和平與單方面改變現狀的行為，以及持續履行基於台灣關係法、三公報、六項保證等美國長久以來奉行的政策。黃介正表示，樂見雙方在強權長期競爭的局勢下，同意以對話緩和雙邊關係；而本次視訊會議為全球共同關切的議題，也為區域的穩定與發展、台海的和平與穩定增添助力，國民黨對於雙方此種「求同尊異」的精神，表示歡迎與欣慰。

黃介正重申，中華民國的生存發展利益，雖牽動強權競爭關係，也受到此一因素相當程度的影響，但國民黨始終堅持以國家利益與人民福祉為優先，並非由強權來決定。

此外，黃介正也指出，國民黨基於對國家主權的堅定信念，以及對人民的莊嚴責任，將積極透過適當管道，向雙方有關部門瞭解此次峰會的觀點，並表達國民黨之立場。