大腸癌是國人10大癌症之首，因為初期症狀較不明顯，容易延誤就醫，中醫師吳宏乾指出，其實從耳朵、臉上的大腸反射區也能看出大腸癌的徵兆，臨床上可作為診斷參考。曾有2名病人因耳朵的大腸區長出又硬又小的物體，或是出現焦黑色，最後確診大腸癌。

一名患者耳朵大腸區處出現燒焦的顏色，就醫後確診大腸癌第三期。(翻攝自《健康2.0》YouTube)

吳宏乾在《健康2.0》節目指出，中醫從耳朵及臉上的大腸「反射區域」可看出大腸癌的徵兆，並分享自己收治過的2名患者，其中一人的耳朵大腸區長出一顆硬硬、黑黑的物體，且顏色發黑，診斷出他大腸可能出問題，另一人則是一直拉肚子和血便，隨後發現他耳朵大腸區處竟出現燒焦的顏色，提醒他快去就醫，之後便聽到他確診大腸癌第三期。

吳宏乾說，除了耳朵，臉的鼻翼旁邊、眼球下方稍微靠外側1公分處也是大腸區，常見的像是青少年臉上狂長痘，代表體內有大腸火，經過服藥、針灸等治療，痘痘可獲得改善；若病人該區出現很大塊或不規則的黑斑，就要趕緊就醫檢查腸胃。

吳宏乾說，下背的「大腸俞」穴，也就是骨盆最上端，距離脊椎骨外側2根指頭距離的兩點，也可揪出大腸的病兆，曾有一名腰痛病人來針灸，一眼就看到他背上的皮膚冒出詭異白點，一問才知他曾經因為大腸開開過刀，所以大腸俞才有褪色或未產生黑色素的跡象。