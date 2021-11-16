有業者開發新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，近日鎖定高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。（柯宗緯攝）

有業者開發新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，近日鎖定高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。（柯宗緯攝）

有業者開發新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，近日鎖定高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運。（柯宗緯攝）

一般上班族對「午餐」的要求，你知道是什麼嗎？答案居然是「隨便」，或「都可以」！因為午休時間通常只有1小時，看準上班族「懶人經濟」市場，有業者開發新型態的「便當智能販賣機」非接觸式自助取餐模式，近日鎖定高雄地區多點知名辦公大樓啟動營運，讓消費者定點取餐，也可省下外送服務運費。

今年台灣疫情一度嚴峻，促使「無接觸消費」或「無人商店」的商機爆發，也一度讓物流配送人員應接不暇，因此，非接觸式的自助式無人服務模式，再度受到關注。

「富聯富便當智能販賣機」高雄分公司經理陳宏誌指出，科技始終來自人性，而目前市場上的「熱食自動販賣機」大多數都是大陸製造，再進口到台灣來改裝，僅少部分是日本製造；而富聯富公司的「智能販賣機」從研發、設計、製造到組裝，整套流程都是在台灣完成，在零件更替和保固方面都能提供運營上較大的保障。

談到靈感源起，陳宏誌直說，自己過去也是上班族，往往中午休息時間只有1小時，「真的不夠，吃飽回公司還遲到」；有這樣合乎人性的機台增加方便性，再加上多元化的選擇提供給消費者，吃得健康，有更多時間休息。

他說，全國各地「富聯富便當智能販賣機」逾150家以上的餐飲美食業者，透過共利、共好的合作機制，為上班族提供「當日現作、新鮮熱騰騰」便當，且安排由眾多的商家輪流供應各種不同品項的便當，讓上班族不用出遠門就可以有多樣化的選擇，吃不膩、吃不煩。此外，每台智能販賣機對所販售的商品，均逐筆開立統一發票。