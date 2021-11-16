富邦悍將14日比賽中發生總教練洪一中與投手教練布魯斯事件，副領隊沈鈺傑16日賽前出面再回應此事，他表示，主要是2人因東、西方調度理念不同，即日起從二軍拉上投手教練林正豐，吳俊良仍是一軍牛棚教練。

富邦今年8月教練團做出異動，把二軍投手教練布魯斯拉上一軍，原一軍投手教練吳俊良改任一軍牛棚教練。

14日與樂天桃猿的比賽進行到7局上結束，富邦休息區不見球員與教練，傳出有教練吵架聲，甚至有肢體衝突的情況。之後布魯斯在推特上發文，「成為一名投手教練，最好的部分是幫助球員解決問題，這樣他們才能成為真正的自己。」

洋投迪倫則在底下留言，「13年來碰到最好的投手教練之一！謝謝布魯斯，雖然相處時間很短，但我相信我們會在我們瘋狂的棒球之旅中再次相遇。」這段話也被外界解讀布魯斯即將離隊。

針對布魯斯是否離隊的消息，15日晚間富邦悍將球團表示：「布魯斯教練近日將離台返回美國和太太團聚。」

今天賽前沈鈺傑再針對此事作詳細回應，他表示，昨天一整天都在了解情況，前天是總教練跟投手教練在調度上有些意見上的不同，「我們在想是東、西方的調度理念有些不一樣，這些球團內部也會持續溝通跟討論。」

沈鈺傑繼續說：「因為今年疫情關係，外籍教練、球員來台灣很辛苦，現階段球團也在積極培養新秀，賽事剩最後一週，從今天開始我們調上二軍投手教練林正豐，回歸一軍當一軍投手教練，吳俊良仍是一軍牛棚教練。」