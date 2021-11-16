35歲女星熊熊（卓毓彤）擁有姣好臉孔、G罩杯豐滿上圍，去年走過人生低谷後，積極地經營YouTube頻道，最新一集邀請5個圈內及網紅界友人暢談性經驗，尺度大到令人聽得臉紅心跳。

熊熊和台彩女神「愛語莎」、YouTuber黃小愛、網紅Lala、男星綠茶和林曜晟，近日一起到屏東某露營區度假，大夥兒喝開以後，玩起真心話大冒險，熊熊透露自己一晚最多連結五次，其中一次發生在半夜，「尿完尿回來被他發現，又再做一次」黃小愛驚呼：「好恐怖喔！被他發現是怎樣」。

林曜晟好奇問現場女生最喜歡的體位，熊熊率先開口：「我喜歡在上面，喜歡自己控制」透露自己是服務型人格，不喜歡男生幫忙，「因為有時候男生在那邊亂捅其實不舒服」愛語莎跟著附和，覺得女生才知道節奏在哪裡，男生絕對不要趁機亂頂。

熊熊接著問愛語莎、Lala最不能接受男生射哪裡，愛語莎秒回：「臉！」熊熊聽完馬上拍手贊同：「對！X的再給我學A片那邊射臉，北爛！」林曜晟反問：「那嘴巴可以嗎？」熊熊馬上爆氣回應：「你知道你們那個有多臭嗎？男生還會想要我們吞進去，真的有病。」

熊熊加碼曝玩成人玩具的經驗，有次男友網購電動按摩棒，外型異常大支，原來買到按肩膀的，用起來還會漏電，讓熊熊留下深刻陰影。

網友看完這支影片，忍不住留言大呼：「這集有夠猛的...熊熊你太強了啦！演藝圈永遠最喜歡妳～台灣第一女神」、「熊熊感覺你們玩得好嗨，人生就是要這樣活才快樂」、「開車這麼徹底」、「這集不錯ㄟ，可以看女生的想法」。

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