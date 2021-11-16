藻礁公投推動聯盟今日召開記者會，提議三接遷址到台北港N7-N9貨櫃碼頭，可省下1300億元且節省工期，又能兼顧保育藻礁和改善中南部空污。交通部航政司稍早回應，若在該處設置液化天然氣（LNG）接收站，對港口、船舶將產生嚴重干擾與航安疑慮。

藻礁公投推動聯盟16日舉行「中油三接遷址台北港替代方案可行性說明」記者會，前台南縣長蘇煥智（左起）、時代力量立委陳椒華、藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林為洲及前環保署副署長邱文彥等舉標語、喊口號，呼籲政府立即停止三接工程，讓藻礁保育與能源轉型可以雙贏。（劉宗龍攝）

航政司表示，LNG船屬危險品運輸船，航行中其前方2浬、後方1浬、左右兩舷各150公尺範圍內，船舶均應避讓；碇泊時須與其他船舶維持150公尺以上距離，但台北港航道寬400公尺，若只剩250公尺能讓大型船舶進出，將造成航安疑慮。

此外，LNG卸料碼頭應與其他碼頭距離320公尺以上，也將造成周邊碼頭運用困難。

航政司說，考量現有台北港南、北碼頭區域均緊鄰主航道兩側，若設置LNG船靠泊卸收站，LNG船兩舷距已不足安全距離，對於船舶進出港貨物作業將產生嚴重干擾，對航道安全亦有嚴重影響。

航政司強調，台北港散雜貨（砂石、汽車）、風電及貨櫃等功能分區明確，無閒置土地，且台北港貨櫃碼頭公司正在推動後3座碼頭開發運用，2021年8月已有2萬4000TEU超級貨櫃輪首航台北港，顯示台北港為亞洲主要港口，將持續發展貨櫃儲運、綠能產業及物流進出口。

航政司指出，台北港從未有建置LNG接收站5.5年之規劃，該5.5年之說非港務公司評估。中油公司考量台北港既有港區土地使用均有規劃、LNG管線佈設及港口作業安全等因素後，未將台北港納為第三天然氣接收站替選場址。