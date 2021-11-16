裕日車(2227)今日參加法說會表示，大陸車市目前的最大問題是汽車晶片，以及全球原物料的上漲，第四季若是汽車晶片供應改善，對後市獲利回升可以期待。至於原物料的上漲可能持續，業界對於車價調漲都有面對現實的壓力。

針對今年前三季轉投資大陸收益下滑，大陸獲利的問題；裕日車副總鐘文川表示，晶片供應還是影響生產最大因素，加上全球原物料上漲，若晶片問題得以獲得改善，後市仍可以期待。

台灣車市方面，鐘文川指出，過去市占率下降主因是法規變嚴，因應法規舊車型停產，裕日車今年起先推出特仕車，明年起會有小改款、新車型上市，惟近期生產還是受到晶片短缺影響干擾，整體新車上市計畫將在明年公布。

至於原物料成本上漲帶來製造業成本壓力，裕日車指出，目前可以看到國內外都有廠商在討論價格問題，目前看來會是持續問題，只是對策大家都還在討論。

裕日車副總鐘文川表示，原料上漲，使得業界對於車價調漲都有面對現實的壓力。構成一輛車有許多原物料，漲多的是貴金屬，另用量大的如鋼材。這些對成本增加都相當可觀；針對車價，已經有同業車廠提出調漲，會根據同業調整狀況，與日本母廠進行協商。

台灣汽車市場1-10月份總市場銷量為35萬7047台，較去年同期成長0.7%，裕隆集團對全年銷量預估為43.7萬輛(不含重車) ，相比去年的44.4萬台下滑。

大陸車市方面，大陸車市前三季共銷售1862萬台，年增8.8%；裕日車轉投資東風日產前三季NISSAN品牌共銷售77.3萬台，年減3.5%。

中國大陸經濟受惠外需復甦，帶動出口強勁成長，惟防疫措施限制經濟活動，且大宗商品價格高漲提高企業成本，以及近期推動「能耗雙控」政策導致部分企業限電停產，整體經濟下行風險漸增；中汽協對於全年總汽車市場銷量預估趨於保守。

東風日產乘用車公司受晶片缺料影響，前三季累計銷量較去年同期衰退，如晶片短缺問題獲得改善，後市仍可期待。

裕隆日產汽車前三季銷貨收入193.4億元，年減11%；營業利益1.55億元、年增16.54%，業外收益26.46億元、年減42.85%；稅後淨利22.26億元、年減41.76%，EPS為7.42元。

公司表示，前三季銷貨收入193.4億元較去年同期216.3億元衰退，主要是受到新冠疫情影響，銷量較去年同期減少所致。營業淨利1.5億元較去年同期1.3億元成長，主要是今年營業費用支出較去年同期減少。稅前淨利28億元較去年同期47.6億元衰退，主要受到東風日產車用晶片短缺，導致業外大陸轉投資收益認列較去年同期減少。