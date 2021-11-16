大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，累計前三季營業淨利、稅後淨利、EPS全數超越去年全年，第四季因是傳統淡季，加上客戶端長短料問題嚴重，故營收、獲利均會相較第三季衰退。大聯大今年在車用領域有顯著的成長，也看好因為電動車規模成長，台灣半導體產業均積極搶攻此塊領域。

大聯大第三季合併營收、營業淨利及EPS超越財測並連續三季創單季歷史新高，營收、營業淨利、稅後淨利分別成長18.8%、41.4%及41.1%，分別達2018.9億元、39億元、31.85億元，每股獲利為1.9元。

大聯大前三季累計營收成長28.5%達5792.31億元，營業淨利及稅後淨利分別成長39.9、45.7達105.28億元、87.92億元，每股獲利為5元，包括營業淨利、稅後淨利、EPS全數超越去年全年。

大聯大受惠於獲利成長，第三季股東權益報酬率(ROE)為近10年次高達19.1%，營運資產報酬率(ROWC)提升至10.7%。

大聯大今年第三季、前三季營收、淨利創新高，主因是筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等因素影響。

展望第四季，原本就是傳統淡季，預計在長短料、因應大陸長假的第三季題材拉貨以及季節性因素，大聯大預估，若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1750億~1850億，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.65%~1.85%，預估稅後淨利為23.18億元~27.22億元，預估EPS為1.38元至1.62元。

林春杰表示，目前市場上長短料問題還是很嚴重，上游原廠的庫存還是在短缺中，其中成熟製程的類比IC，包括電源管理、MCU、MOSFET可能會缺到明年年底。

林春杰表示，大聯大今年在汽車領域成長明顯，這是經過多年的耕耘後，大聯大在車用的版圖效應浮現，今年全球車市預估規模為今年7100萬台、年增加4%，主要還是受到車用電子的短缺，限制車市的成長，其中，電動車占比7.8% 7~8成成長，進入2022年，預估整體車市規模將成長到7600萬台，其中電動車上看800萬台，占比10.5%，年增加高達40%，電動車的快速成長，也正說明台灣半導體一直積極朝向汽車做轉型的原因，各家廠商打進了以往打不進去的門檻。

消費性個人電子近期市場出現調整，林春杰表示，現在市場上客戶針對個人電子確實已經在做調整，但今年年成長還是很高，該調整對市場秩序是件好事情，會是一個健康的整理，但商用領域的市場還是強勁。

另外，關於大聯大今年的股息政策，財務長袁興文表示，應該會落在和往年一樣的6~8成，但實際狀況還是要看明年董事會決議。