章子怡婚姻、事業兩得意，近年把重心多擺在家庭的她，不時分享一家人的天倫照，而章子怡日前就曬出和5歲女兒「醒醒」做親子瑜珈照，章子怡筋骨軟Q，一字馬、彎腰等動作都難不倒她，好身手的章子怡還直接倒立，而高難度動作也讓她一雙美腿和小蠻腰全都露。

42歲章子怡日前在微博曬出一組親子瑜珈照，她噴母愛寫下：「周末比較寬裕的時間裡，在孩子的狀態允許下，親子鍛鍊也是非常好的活動，互相做對方的『小教練』，增進感情還鍛鍊身體！快樂運動，健康成長」，照片中，章子怡和醒醒都穿著運動上衣和運動褲，母女神複製的運動穿搭模樣萌翻。

章子怡曬親子瑜珈照。（圖／取材自章子怡微博）

章子怡筋骨軟Q，一字馬、彎腰等動作都難不倒她。（圖／取材自章子怡微博）

筋骨軟Q的章子怡，不論是一字馬、彎腰等動作都輕鬆完成，她噴母愛抱著女兒一起完成動作，畫面相當溫馨，而章子怡其中一個動作是倒立，她靠著器具輔助、輕鬆做頭下腳上的高難度動作，只見章子怡手臂纖細、一雙美腿更是又細又長，更不科學的是，42歲的她身材零贅肉、肚子沒小腹，螞蟻纖腰相當吸睛。

好身手的章子怡直接倒立。（圖／取材自章子怡微博）

網友看完章子怡的親子瑜珈照，都紛紛驚呼：「子怡姐，你的腰也是奪命的彎刀」、「看來宮二的底子還在」、「這身材絕了」、「親子瑜珈太萌了」，大讚章子怡實在是好身手。

其實，章子怡是婚姻、事業兩得意的代表，她以《臥虎藏龍》、《一代宗師》等電影作品揚名世界，精湛演技有目共睹，而章子怡在2015年與歌手汪峰結婚，小倆口接連生下一對子女，湊得「好」字，章子怡也把汪峰和前女友所生女兒「小蘋果」視如己出，幸福組成一家五口，說她是暖心媽咪一點也不為過。